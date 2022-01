Guild of Ascension : le RPG tactique débarque sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 6 janvier 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Y'a pas plutôt un ascenseur ?

PID Games et WhileOne Productions sortiront Guild of Ascension sur Nintendo Switch le 19 janvier prochain. Déjà sorti sur PC en septembre dernier, ce jeu combien des éléments de RPG tactique avec des éléments de roguelite, mélangeant combat tour par tour et temps réel.Le joueur incarne deux combattants qui partent à l'assaut d'une tour et vont devoir en nettoyer les étages un par un, combattre des boss et des créatures ennemies, le tout dans l'espoir de restaurer la magie dans le monde.A découvrir en vidéo :