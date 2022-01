Histera: Fall of Human, un nouveau FPS multijoueur original

Publié le Jeudi 6 janvier 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Y'a encore du boulot, cela dit...

Développé par le studio néerlandais Stickylock, Histera: Fall of Human est un FPS multijoueur en ligne au gameplay bien particulier. Le monde est divisé en trois zones, qui sont autant de lieux regroupés dans une faille spatio-temporelle. Si bien que l'une vous entraîne dans les premières ères de l'humanité, à vous battre avec des arcs et des flèches, l'autre se déroule de notre temps, avec des armes modernes et la troisième, dans le futur, avec des armes futuristes.Et ces trois zones alternent de manière aléatoire. En plein combat, la carte peut tout à fait changer d'un seul coup et vous vous retrouvez avec un arc alors que vous étiez en train d'aligner un ennemi au fusil mitrailleur...Le jeu sera un Free-to-play. Sortie sur Steam , en accès anticipé, prévu dans les prochaines semaines.