Arcadia Fallen : un roman visuel LGBTQ+ sur PC et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 6 janvier 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Les trans peuvent eux aussi sauver le monde !

Déjà disponible depuis novembre dernier sur Steam, Arcadia Fallen est un Visual Novel, ou roman visuel si vous préférez, dans lequel vous incarnez un jeune apprenti alchimiste qui s'est lié malgré lui à un esprit illégal. Quand une guerre entre les hommes et la magie éclate, vous allez devoir vous allier à un groupe de héros et vous lancer dans une quête visant à sauver le monde.Le jeu vient de sortir également sur Nintendo Switch, via le Nintendo eShop.Sa particularité est qu'il offre des dialogues à choix, offrant différentes possibilités, dont des relations amoureuses LGBTQ+. Le jeu est uniquement en anglais, notez bien.