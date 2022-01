Asus dévoile ses futurs PC pour l'année 2022

Publié le Jeudi 6 janvier 2022 à 12:00:00 par Théo Valet

Il y en encore pour tous les goûts

Comme chaque année, le CES a lieu et c’est l’occasion pour Asus de nous dévoiler toutes ses nouveautés. Et comme chaque année, il y en a un bon paquet.On commence avec la gamme ROG qui accueille des nouveaux Zephyrus, des nouveaux ROG Strix et un nouveau ROG Flow pour jouer jusqu’au bout de la nuit. Pour les Zephyrus, la grosse nouveauté c’est le Zephyrus Duo 16, un PC portable avec écran tactile sous le premier écran. Il permet non seulement de travailler mais aussi de jouer en affichant par exemple les maps d’un jeu et autres informations importantes. On retrouve à l’intérieur un CPU AMD Ryzen 9 6980HX et un GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. De quoi jouer à ce que vous voulez sans aucun problème. Au niveau de l’écran, on retrouve le dernier écran en date appelé Nebula HDR. Il offre une fréquence de 165Hz en QHD. Pour l’écran tactile, on a une dalle Dual Spec qui peut basculer entre 4k 120Hz et Full HD 240 Hz. Ce PC promet de faire des étincelles. On a ensuite le Zephyrus G14, qui a été pensé pour être à la fois portable et puissant. Il accueille un processeur AMD Ryzen série 9 et une carte graphoque AMD Radeaon séries RX 6000S avec un Switch MUX. Cette technologie lui permet d’atteindre les meilleures fréquences d’images possibles. Pour profiter de ces fréquences d’images, le G14 est équipé lui aussi d’un écran Nebula, lui offrant une fréquence de 120Hz en QHD. Il sera disponible en version Eclipse Gray et Moonlight White. Les deux sont très jolies.Pour finir avec les Zephyrus, on a également une mise à jour, du G15 et du M16 avec les derniers composants AMD et NVIDIA.Tous les Zephyrus sortiront durant le 1er trimestre 2022. Le Duo 16 coûtera 2999 €, les G14 et 15 coûteront 1599 et 1799 € et le M16 coûtera 2199 €. Pour les Strix, on retrouve les Strix Scar 15 et 17 et les Strix G15 et 17. Deux PC très puissants comprenant un processeur Intel Core I9 dernière génération pour le premier et AMD Ryzen 9 pour les deux autres. Pour les cartes graphiques, on a des NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti à 150W pour tout le monde. Les Strix n’ont plus rien à prouver dans leur domaine, s’imposant comme de très bon choix pour jouer aux divers gros jeux qui sortiront prochainement.Ils sortiront tous durant le 1er trimestre 2022. Les Scar coûteront 2899 € et 2999 € tandis que les G seront à 1799 €.Enfin, pour les Flow, on retrouve le ROG Flow Z13, le ROG Flow X13 et le XG Mobile. C’est le premier qui nous intéresse vraiment, car les deux autres sont seulement des actualisations des précédents, que nous avons d’ailleurs pu tester juste ici. Le ROG Flow Z13 va encore plus loin que le X13 en proposant un écran et un clavier qui peuvent se séparer, offrant à l’utilisateur une tablette multi-usage. Pour être encore plus transportable, les dimensions de l’ordinateur-tablette ont été encore réduite. On a donc un écran 16 :10 qui offrent au choix du 4K 60Hz ou un écran Full HD 120Hz. À l’intérieur, on a un processeur Intel Core I9 à 14 cœurs et un GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Il est comme Skip, petit mais puissant.Les trois produits sortiront durant le 1er trimestre 2022 et coûteront 1499€ chacun. Pour tous ceux qui ne sont pas Gamer dans l’âme, Asus a également pensé à vous en présentant trois nouveaux Zenbook : le Zenbook 17 Fold OLED, le Zenbook 14 OLED et le Zenbook 14X OLED Space Edition.Le Zenbook 17 Fold OLED est assez surprenant la première fois qu’on le voit. À première vue, il ressemble à un PC Portable normal, mais c’est quand on détache l’écran du clavier qu’on voit le délire. L’écran peut se plier en deux comme vous pouvez le voir sur l’image. C’est assez fou de voir ça. L’écran normal fait 17,3 pouces, une fois plié, il fait deux fois 12.5 pouces. À l’intérieur, on retrouve un processeur Intel Core I7 et une carte graphique Intel Iris Xe. Le PC n’est pas fait pour jouer, mais peut être très pratique pour travailler lors de déplacement et autres. Il coûtera 3999 € et sortira au milieu de l’année 2022. On a ensuite les Zenbook 14 OLED 14X OLED Space Edition. Ce sont les mêmes avec un processeur Intel Core I9 et une carte graphique Intel Iris Xe, mais l’édition Space est bien plus jolie. Elle possède des motifs rappelant l’espace, et une superbe couleur titanium. Elle a été faite pour le 25ème anniversaire de la mission spatiale de 600 jours de l’ordinateur portable ASUS P6300.On retrouve également un écran tactile OLED HDR 16:10 2,8K 90Hz pour le confort des yeux.La version normale coûtera 1499 € alors que la Space Edition sera à 1999 €. Ils sortiront durant le 2ème trimestre 2022.C'est tout pour cette fois, et c'est déjà pas mal !