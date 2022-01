Dying Light 2 Stay Human sort dans moins d'un mois

Publié le Jeudi 6 janvier 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Découvrez le jeu en RTX 4K

Dying Light 2 Stay Human sort le 4 février prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch (version Cloud).Techland tenait à vous le rappeler, et à vous annoncer que dans une semaine, le 13 janvier, à 21h, sur leur chaîne Twitch , ils présenteront le dernier épisode de leur websérie Dying 2 Know.Voilà voilà voilà...Et au passage, on vous colle le jeu en version Nvidia RTX 4K.