- Apex Legends – Évasion dévoile sa nouvelle carte

Publié le Vendredi 7 janvier 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ikéa ?

Rien à voir avec la carte fidélité d'une grande enseigne d'ameublement, mais Apex Legends – Évasion lance son nouvel événement, baptisé Abysses, le 11 janvier prochain et en profite aujourd'hui pour dévoiler la carte Habitat.Cet événement durera jusqu'au 1er février.Cette nouvelle carte d'arènes se situe au cœur de l'archipel tropical de New Antillia et est connue comme le berceau des Léviathans. Elle porte le nom exact d'Habitat 4.Durant l'événement, vous pourrez aussi relever des défis hebdomadaires pour gagner de nouveaux prix et badges, débloquer ou acheter des objets cosmétiques.