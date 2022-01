- Electrician Simulator : euh...

Publié le Vendredi 7 janvier 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Je vous mets un petit coup de jus, mad'moizelle ?

Parce que vous avez peut-être envie de mettre vos connaissances à l'épreuve, ou en acquérir d'autres, voire vous entraîner dans le but d'auditionner pour un rôle d'électricien dans un film porno, les polonais de Take it Studio développent actuellement Electrician Simulator.Dans le jeu, vous allez apprendre à assembler des prises, changer des ampoules, réparer des tableaux, des lustres mais aussi divers objets électriques et électroniques, et j'en passe et j'en oublie.Le jeu sort cette année sur Steam et le prologue , sorte de petite démo, est d'ores et déjà disponible gratuitement.