- Dying Light 2 Stay Human : encore une vidéo de gameplay

Publié le Vendredi 7 janvier 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Ça commence à faire beaucoup, nan ?

Techland continue son harcèlement pour son jeu Dying Light 2 Stay Human et sort donc une nouvelle vidéo, encore une. Cette fois, vous découvrirez les deux arbres de compétences proposés pour votre personnage.Ils sont orientés vers deux compétences : parkour et combat.On vous rappelle que Dying Light 2 Stay Human sort le 4 février prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch (version Cloud).