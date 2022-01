- Nightmare Alley, découvrez les coulisses du nouveau film de Guillermo del Toro

Publié le Vendredi 7 janvier 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

LE film de janvier ?

Le prochain film de Guillermo Del Toro (Hellboy, Le Labyrinthe de Pan, La forme de l'eau...) sort le 19 janvier. Il s'intitule Nightmare Alley. C'est une adaptation du livre éponyme de William Lindsay Gresham. Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Toni Collette, Richard Jenkins, Ron Perlman s'y partagent l'affiche.Le film nous plonge dans le New-York des années 40. Stanton Carlisle est un forain sur le déclin. Il rencontre, un jour, une voyante, Zeena et son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. Il va alors apprendre à leur côté, dans le but d'arnaquer l'élite new-yorkaise. Et il va en ça s'associer avec une mystérieuse psychiatre...A découvrir, un mini-reportage, avec interview d'acteurs et du réalisateur. On a hâte.