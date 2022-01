Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 24 janvier 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Let's go to war

God of War MONSTER HUNTER RISE Ready or Not Dying Light 2 Stay Human ELDEN RING Total War: WARHAMMER III Project Zomboid Valve Index VR Kit Warm Snow Red Dead Redemption 2

Allez, hop, c'est lundi, découvrons le classement des ventes de jeux vidéo sur Steam . Et de vous précisez encore cette semaine qu'il s'agit des ventes en fonction des soussous rapportés et non pas du nombre d'unités vendues. D'où notamment la présence du VR Kit de Valve, vendu cher, mais pas forcément à beaucoup d'unités.Bref, voici le classement :