- Des nouveaux détails sur Dying Light 2 Stay Human

Publié le Lundi 24 janvier 2022 à 10:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Alors quoi de neuf Techland ?

Techland nous a fourni de nouvelles informations sur Dying Light 2 Stay Human, tout d'abord, le jeu offrira une mise à niveau PlayStation 5 gratuite à tous les utilisateurs de PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro.Dying Light 2 sera compatible avec le service Smart Delivery de Microsoft, grâce auquel les joueurs de Xbox One pourront également mettre à jour gratuitement la copie de leur jeu pour les consoles Xbox Series X / S.On apprend également que l’expérience coopérative cross-plateforme et cross-génération sur consoles ne sera pas disponible au lancement du jeu. Cependant on a tout de même de quoi se réjouir car le cross-play entre Steam et Epic Games Store fonctionnera dès la sortie du jeu .De plus Techland offre un support de 5 ans pour son bébé, annonce non officielle de futurs nouveaux contenus et d'extensions.Attendez car ce n'est pas terminé, des informations concernant le mode coop ont également été dévoilées :Dying Light 2 Stay Human sera entièrement jouable en coopération, y compris la fin du jeu (seul le prologue est à faire en solo).Lorsque l'on est invité dans une session, on conserve les items et la progression. Et les choix importants dans le jeu sont faits par vote des joueurs, mais c'est l'hôte qui prendra la décision finale, car la démocratie c'est surfait.La sortie mondiale de Dying Light 2 Stay Human arrive le 4 février 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, et Xbox Series X|S, suivie d’une sortie sur Nintendo Switch (Version Cloud) en 2022.Pour les précommandes rendez vous sur dyinglightgame.com/preorder, elles sont accompagnées du pack numérique exclusif Reload Pack et du pack Reach for the Sky, contenant tenues, armes, sacs à dos et skins de parapente uniques.Plus que quelques jours et le graal sera à vous.