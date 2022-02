- Lemmings : fêtez le 30ème anniversaire et découvrez la création du mythe

Publié le Lundi 14 février 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

A la queue leuleu

Titre phare des années 90, que dis-je, série de jeux incontournable, Lemmings fête ses 30 ans en beauté. Et cela commence par la diffusion d'un documentaire sur sa création.Alors pour être tout à fait exact, le jeu fête ses 31 ans, pas ses 30 ans, puisqu'il est sorti pour la première fois le 14 février 1991. Mais on ne va pas chipoter pour si peu. Et il était sorti sur Amiga, à l'époque.Découvrez 2 heures de documentaire, filmé durant la pandémie, pour (re)découvrir cette saga mythique.La vidéo, sur Youtube, sera dispo à 13 heures aujourd'hui :