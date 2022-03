Turbo Overkill : le shoot rétro arrive le 22 avril en accès anticipé

Publié le Mercredi 23 mars 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Max Doom Nukem Wolfenstein

Apogee Entertainement a annoncé la sortie en accès anticipé de Turbo Overkill pour le 22 avril prochain, sur PC. Le jeu est prévu pour cette année, sur PC, donc, mais aussi sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.Vous allez y incarner Johnny Turbo, un mercenaire de la ville futuriste de Paradise qui traque une IA devenue incontrôlable et qui a envahi la ville. Au menu : voitures qui volent, gros flingues en tout genre, jambes-tronçonneuses, beaucoup d’explosions et de sang, avec des graphismes en 3D « à l’ancienne ». En clair, on est dans Blade Runner, avec le héros de Doom et avec plein de gadgets. En particulier ces jambes-tronçonneuses qui permettront de courir sur les murs et de faire des attaques sautées de toute beauté.Un FPS cyberpunk qui se réclame de l'héritage de Duke Nukem 3D, Wolfenstein 3D, Prey, Max Payne ou Doom.