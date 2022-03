Coromon : un Pokemon-like sur PC et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 23 mars 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Mort définitive

Coromon est un jeu façon Pokémon dans lequel vous allez devoir capturer des créatures. Avec quelques subtilités, quand même, par rapport au jeu de Nintendo : plusieurs niveaux de difficulté sont disponibles, de Facile à Dément, pour ceux que le challenge n'effraie pas.D'autre part, quand un de vos monstres est vaincu, il est mort. Définitivement. Il ne se relèvera pas à la fin du combat et ne partira pas se soigner. Il est mort. Comme une merde. Un sac plastique et hop, à la poubelle.Après, ma foi, ça reste de la capture de monstre, de l'exploration de plein de lieux différents, le tout en pixel art.Le jeu sort le 31 mars sur PC , mobiles et Nintendo Switch.