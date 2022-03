Shadow Point sort sur PS VR

Publié le Jeudi 24 mars 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Les Nuits De La Pleine Lune

Jeu de puzzles dans lequel vous êtes à la recherche de Lorna McCabe, une écolière qui a disparu il y a une douzaine d'années lors d'une visite de l'observatoire Shadow Point, le jeu Shadow Point est un jeu destiné à la PS4 et plus particulièrement au PSVR. Il vient de sortir.Dans ce jeu qui va vous entraîner dans un monde aux ambiances Fantasy, plus de 80 énigmes et puzzles vous attendent. Vous pourrez jouer assis. Les PlayStation Move sont requis. Enfin, c'est Sir Patrick Stewart, alias Jean-Luc Picard dans Star Trk et le Professeur Xavier dans X-Men, qui prête sa voix au jeu.Il vous en coûtera seulement 19,99 € pour l'acquérir. Le jeu, hein, pas Patrick Stewart.