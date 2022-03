Publié le Mercredi 23 mars 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Are you fucking gonna call or what?

Ghostbusters : Spirits Unleashed sort à la fin de l'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il s'agit d'un jeu asymétrique dans lequel les joueurs incarnent les chasseurs de fantômes ou le fantôme lui-même.Comme de bien entendu, les chasseurs doiven capturer le fantôme, alors que le fantôme doit terroriser les citoyens, prendre possession des objets, invoquer d'autres esprits...Vous retrouverez la caserne des pompiers, transformée en QG, Winston Zeddemore, incarné par Ernie Hudson, et Ray Stantz, interprété par Dan Aykroyd.