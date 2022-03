FOBIA – St. Dinfna Hotel, un jeu d'horreur sur PC et consoles

Publié le Mercredi 23 mars 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Préparez un caleçon de rechange

FOBIA – St. Dinfna Hotel est un jeu d'horreur prévu cette année sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Pas de version Nintendo Switch prévue pour le moment.Dans ce jeu de survie solo, vous allez incarner un journaliste du nom de Roberto, et rien que pour ça, il mérite de mourir. Vous allez enquêter sur des événements surnaturels qui se déroulent dans l'hôtel St. Dinfna.Sauf que ce n'est pas un hôtel 5 étoiles.Pas certain qu'il en ait même une seule, d'ailleurs...