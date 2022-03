Soundfall : un jeu musical avec plus de 100 chansons

Publié le Mercredi 23 mars 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Montez le son

Noodlecake et Drastic Games présentent un nouveau jeu de rythme qui sortira au printemps sur Nintendo Switch, Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 4|5 et PC via l'Epic Game Store.Soundfall est un jeu d'action basé sur le rythme. Un brin de shoot, un peu de puzzles, beaucoup de musique. Plus de 100 chansons sont incluses, et vous pouvez également importer les vôtres. 5 personnages, chacun avec ses propres caractéristiques, sont à choisir. Plus de 500 pièces d'équipement permettront d'améliorer votre héros. Et un mode multi à 4, en local ou en ligne, est également inclus.Quant au jeu en lui-même : tirer, sauver le monde... ça devrait vous suffire comme ligne de conduite, non ?