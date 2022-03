Wreckfest sort sur Nintendo Switch le 21 juin

Publié le Mercredi 23 mars 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

On va tout péter

Initialement prévu pour l'automne dernier, Wreckfest a été repoussé et sortira finalement en juin prochain sur Nintendo Switch. Ce sera même pour le 21, pour être précis.Pour rappel, Wreckfest est sorti un peu partout et bouclera donc la boucle avec la console de Nintendo. Il s'agit d'un jeu de courses dans lequel il est tout aussi important de défoncer les voitures adverses que de franchir la ligne d'arrivée, sans oublier les modes où la destruction est le seul objectif.Cette version Switch proposera du multi en ligne jusqu'à 16 joueurs, et 2 DLC comprenant plus de 30 véhicules supplémentaires, des décos, une nouvelle armure et d'autres bonus.Le jeu sera proposé au prix de 39,99 €.