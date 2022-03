Returnal : Ascension, une extension gratuite pour le jeu PS5

Publié le Mercredi 23 mars 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Combien de marches ?

Jeu exclusif à la PS5, sorti l'année dernière, Returnal s'offre une nouvelle extension, baptisée Ascension. Et bonne nouvelle : elle est gratuite.Quant au jeu, retrouvez le test dans nos colonnes Dans cette extension, vous allez découvrir deux nouveaux modes : une campagne jouable en coop, dans laquelle vous pourrez à tout moment faire venir un autre joueur dans votre partie, et la Tour de Sisyphe. à gravir, chaque étage étant plus difficile à franchir que le précédent.