Verdict : et si on frappait les femmes ?

Publié le Mercredi 23 mars 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Bats ta femme, si tu ne sais pas pourquoi, elle, elle le sait…

À Manille, Joy vit avec sa fille Angel, âgée de six ans, et son mari, Dante, un petit criminel. La nuit, Dante rentre très souvent ivre à la maison et bat Joy brutalement. Lorsqu'il fait aussi mal à Angel, Joy demande à la police local d'intervenir pour envoyer ce père indigne en prison. Mais Joy découvre que la justice n’est pas si facile à obtenir…

Prix du jury au festival international de Venise, Verdict sort sur Filmo demain, 24 mars, en exclusivité. Filmo (connu aussi sous le nom de Filmo TV) est une plateforme de streaming disponible sur de nombreux supports comme Bouygues Telecom, Freebox, Molotov, Amazon Prime Vidéo, SFR et Orange.Au menu, plus de 1000 films sont à visionner, pour un abonnement de 6,99 € par mois. Vous pouvez aussi acheter ou louer les films au détail, à partir de 1,99 €, et là ce sont plus de 5000 films qui sont accessibles.Quant au film Verdict, c'est un film de Raymund Ribay Guttierez, avec Max Eigenmann et Kristoffer King. Un film qui dénonce l'insupportable violence faite aux femmes. Et si l'histoire se déroule aux Philippines, il a un écho totalement international.Bref, on vous le conseille vivement. C'est dur. Violent. Socialement insupportable. Mais c'est une triste réalité. Ailleurs et ici aussi. Et qu'il ne faut plus cacher.Et si, pour ça, il faut en passer par un titre et un sous-titre de news volontairement choquant, faisons-le.