Animal Shelter est sorti

Publié le Jeudi 24 mars 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Fais miaou !

On vous en a déjà parlé, Animal Shelter est un jeu où, façon SPA, vous allez créer vos installations, sauver les animaux, les soigner, les nourrir, jouer avec eux, prendre des photos et espérer que quelqu'un viendra les adopter.Un jeu de gestion pour tous les amoureux des animaux qui, à contrario de moi, préfèrent les voir vivants que morts.Le jeu vient de sortir en version finale sur Steam . Et pour déconner, on a demandé à le tester et c'est Julia qui va s'en charger.