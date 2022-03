- Lost Judgment : l'extension narrative sort enfin !

Publié le Mercredi 30 mars 2022 à 11:40:00 par Marine Le Pivain

L'agence tout risque japonaise

Dans Lost Judgment, vous incarnez Takayuki Yagami, un détective privé qui défend ceux que la Loi n'a pas su protéger. En tant que détective privé, vous maîtrisez des techniques peu orthodoxes. Vous pouvez escalader des bâtiments, traquer des suspects, vous infiltrer et vous battre.



Mais dans l'extension narrative The Kaito Files, on incarnera quelqu'un d'un peu différent : Kaito, le bras droit de l'ancien

protagoniste dans une affaire qui reviendra sur le passé de Masaharu Kaito. Résolvez l'affaire avec le style et la classe de Kaito alors que Yagami n'est pas en ville.





Une enquête exclusive et riche dont on nous promet 4 chapitres entiers et qui sera résolue avec les capacités particulières de Kaito. Drama en perspective.

La suite attendue de Lost Judgment se fera sous la forme d'un DLC complet sur une enquête annexe avec pour protagoniste Masaharu Kaito.