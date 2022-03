- Game Developers Conference : le prix du meilleur jeu étudiant remporté par des élèves de Rubika

Publié le Mercredi 30 mars 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Chapeau bas

Le prix du meilleur jeu étudiant à la Game Developers Conference de San Francisco a été remporté par des élèves de Rubika. Et c'est le jeu Live Adventure qui a remporté ce prix.Développé en une petite année seulement, Live Adventure a devancé quelques 600 autres jeux en lice.Nous vous avions déjà parlé de ce jeu étudiant il y a quelques semaines . Comme quoi... une fois encore, nous avions bien raison de vous pousser à y jouer. Il n'est pas trop tard. Rendez-vous sur Steam Live Adventure, c'est l'histoire de deux jumeaux. Un garçon et une fille.Lence, le garçon, tient la caméra. Reel, la fille, est filmée par cette caméra. Oui, je sais, c'est un peu bizarre dit comme ça, d'autant plus que les développeurs sont du Nord de la France, mais n'allez pas vous imaginer des trucs sales. Vous allez comprendre...Dans un monde fantastique, en pleine forêt luxuriante, où les fleurs sont immenses et peuvent servir de trampolines et où les arbres gigantesques peuvent parfois servir de ponts, Lence et Reel vont devoir retrouver leurs parents disparus. Parce que des fois, un enfant, c'est un peu con et ça ne comprend pas qu'en fait, les parents n'ont pas vraiment disparu mais les ont justement emmenés au milieu de la forêt dans l'espoir de ne plus avoir ces poids morts dans les pattes.Les deux (faux) jumeaux vont progresser au milieu de ruines ancestrales, liées à une civilisation perdue, et s'aventurer sur un chemin étrange où les attendent de nombreux puzzles qu'il va falloir résoudre à deux. Obligatoirement.On vous le répète : il est inspensable de le tester. Bravo à eux, en tout cas.