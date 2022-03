Sonic 2 le Film : une interlude musicale

Publié le Mercredi 30 mars 2022 à 09:30:00 par Marine Le Pivain

Rappeur, Chanteur, Producer mais très certainement pas Monteur

Interlude musical donc... ouaip, ouaip ouaip.Je suis ennuyée, j'ai pas vu le premier film, mais je sais apprécier des efforts quand j'en vois, et j'en vois dans Sonic 2 le Film.Un petit rappel pour les 2 du fond : Sonic 2, on parle bien du film, qui sort le 30 mars et reviens sur les aventure de notre cher hérisson bleu, aidé de son pote le renard à 2 queues Tails (parcequ'il a 2 queues, tu l'as ?), qui veut empécher Robotnik de foutre le zbeule avec une chaos emeraude (comme dans le jeu au final) alors que ce villain egg-boy a trouvé un complice : Knuckles (l'echidné rouge qui sait se bagarrer) pour mettre des bâtons dans les roues de Sonic.Je ne suis pas initiée au rap donc j'avais un peu peur en écoutant le clip de ne pas trop savoir quoi dire et OH BOY, heureusement qu'il existe ce clip en plus du son. En soit je n'ai pas fait de conservatoire ect donc je dirai juste que la musique ne rentre pas dans ce que j'écoute usuellement. Autrement parlant y'a toujours eu des musiques qui semblaient pas du tout raccord avec Sonic MAIS justement ça fait la force du hérisson dans ses jeux un peu plus récents (je ne parle ici pas de musiques en 8bits mais bien de celles qui sont apparuent après). Bah, là on est en plein dedans et ça me fait doucement rire.Au générique de Sonic 2 on retrouve Kid Cudi avec ''Stars In The Sky'' et un montage de qualité qui me fait regretter mes premières heures sur After Effect. C'est très... ''simplet'' ? J'ai pas le bon mot je sens, mmmh c'est à la fois 1er degrè dans ce qui est montré et joué et puis en même temps c'est chaud d'avoir l'impression de regarder un clip des années 2000 (ce qui est probablement voulu cela-dit en passant).Les petits moments en pixel art dans le clip sont très charmants et ça colle une étiquette très 2000 sur ce clip, ce qui n'est pas pour déplaire, juste se rappeller qu'on est vieux, mais avec gentillesse.