One Piece Odyssey en vidéo

Publié le Mardi 29 mars 2022 à 11:53:00 par Marine Le Pivain

Le prochain RPG du chapeau de paille

OK, je vais tenter d'aller droit au but, mais pardonnez ma digression, je ne serai probablement pas objective.J'aime bien monsieur Oda, j'aime bien son univers et son manga phare One Piece (je ne vous ferai pas l'affront de résumer ce pilier, si ? Vous m'obligeriez...) One Piece c'est l'histoire d'un garçon qui veut devenir le roi des pirates. Mais genre premier degré comme Guybrush Threepwood, mais sans l'aspect looser. Luffy il déglingue des gens ok ? Mais avec le sourire (pas mon perso preféré mais je m'égare).La licence a eu droit à toutes sortes d'adaptations (même un spectacle avec chansons et bateaux hein, mais y'a que les japonais qui ont le droit de s'amuser avec cette attraction-là) et bien sûr le jeu y a pas échappé.Entre les divers musou game de One Piece (la série Pirate Warriors qui est centrée sur l'univers de One Piece par exemple) ou son apparition dans Jump Force (je ne reviendrai pas dessus) bah fallait bien marquer le coup pour les 25 ans de la saga du pirate en 2022.Et ça n'a pas manqué. One Piece Odyssey est ce genre de jeu qui est pensé pour rester fidèle à son oeuvre d'origine et quand on sait que Eichiro Oda s'est beaucoup impliqué dans les films de la licence ou dans les jeux pour mettre sa patte narrative et son humour, on se sent beaucoup plus rassuré et impatient. On souligne aussi la présence des Seiyuu originaux pour le doubalge et ça c'est un vrai plus.



Le plot est simple : On embarque avec l'équipage du Chapeau de Paille alors qu'une violente tempête les fait s'échouer sur une île étrange luxuriante et mystérieuse. Séparés les uns des autres, chacun des membres découvre l'endroit et ses habitants afin de travailler de concert pour partir et reprendre la mer. On va donc se ballader dans ce monde sous la forme d'un J-RPGJ'ai une affection particulière envers cet univers qui sait se réinventer (surtout quand on voit les derniers scan, mamaaa~) et nul doute que l'histoire que veut nous faire suivre ce jeu va être à la hauteur de ce qu'Oda à l'habitude de proposer (le film Z était une tuerie je refuse d'entendre le contraire).Du coup, rendez vous en 2022 pour les 25 ans de One Piece avec probablement tout le lot d'hommages et de festivités en lien avec l'équipage des Chapeaux de Paille dont fait partie One Piece Odyssey.