Sengoku Dynasty : traversez le Japon médiéval

Publié le Mardi 29 mars 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Une histoire nippone

Sengoku Dynasty est un jeu prévu pour cette année sur Steam, et dans lequel vous allez devoir traverser le Japon médiéval, en espérant hisser votre famille sur des sommets de puissance et de richesse.Débutant comme simple paysan, vous allez fonder une dynastie et amasser connaissances, argent, compétences, dans le but de sortir de votre condition.Au fil du temps, vous allez choisir votre voie : Guerrier de légende ? Moine à l'influence qui s'étend par-delà les frontières ? Chef de clan ? Artisan à la renommée inrcoyable ?Plus qu'un jeu, Sengoku Dynasty se veut une plongée dans les traditions et la culture nippone féodale. Il a été créé avec des historiens.On vous en reparle prochainement.