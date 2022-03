Publié le Mardi 29 mars 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Grand Tomachon

Légendes Pokémon: Arceus (Nintendo Switch) Gran Turismo 7 (PS5) Gran Turismo 7 (PS4) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe Pass Circuits Additionnels (Nintendo Switch)

Gran Turismo 7 Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin Horizon Forbidden West

Elden Ring - Launch Edition Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin Halo Infinite

Gran Turismo 7 FIFA 22 Horizon Forbidden West

WWE 2K22 FIFA 22 Red Dead Redemption II

Légendes Pokémon: Arceus Mario Kart 8 Deluxe Mario Kart 8 Deluxe Pass Circuits Additionnels

Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo + 1 carte Amiibo Luigi's Mansion 2 Super Mario Maker Selects

Elden Ring - Launch Edition Farming Simulator 22 Microsoft Flight Simulator

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 11ème semaine de 2022.Comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Grand Tomachon. Il s'agit d'une tomme au lait de vache à pâte pressée non cuite et croûte fleurie fabriquée dans le Bourbonnais, dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes.Gran Turismo 7 cède peu à peu sa place, Elden Ring disparaît de nombreux classements... et on retrouve finalement les classiques qui reprennent leurs places... A noter la bonne résistance d'Horizon, quand même.Voici lepour la semaine du 14 au 20 mars 2022 :SurSurSurSurSurSurSur