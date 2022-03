Postal 4 en version finale le 20 avril prochain

Publié le Mardi 29 mars 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

On va tuer des chats !

Postal 4 : No Regerts (sans faute d'orthographe) est un FPS signé Running With Scissors. Un FPS old-school, assez basique et linéaire, mais complètement délirant. C'est d'ailleurs sur cette ambiance mi-satirique mi-nimportenawak que la série base son succès.Le jeu, en accès anticipé depuis un certain moment, débarque en version finale le 20 avril, sur Steam et Gog.L'occasion de se frotter avec des bouseux cannibales, des chercheurs d'or sanguinaires, des cultistes du papier-toilette et des flics. Parfaitement.Mention spéciale pour le lance-chat-roquette.