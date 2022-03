(TEST) Kirby et le monde oublié (Nintendo Switch)

Publié le Lundi 28 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Tester le nouveau Kirby a été au centre d'une brouille, voire même d'un véritable rapport de force entre Vincent et moi. Oui, parce que l'ambiance, des fois, à la rédaction, est assez tendue.Il voulait tester absolument le jeu, pour pouvoir passer un moment tendre et affectueux, de partage, avec sa fille.Moi je voulais absolument tester le jeu parce ce que j'ai toujours beaucoup aimé Kirby et son univers.Finalement, comme c'est un jeu familial, on s'est départagé sur un élément qui a un rapport direct et profond avec la famille. Et c'est moi qui ai gagné le droit de tester le jeu, parce que j'ai les boules les plus roses, les plus lisses et les plus mignonnes.Oui, ben vous êtes sur Gamalive, hein. Vous vous attendiez à quoi ?