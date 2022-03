Spellforce 3 : la sortie sur console

Publié le Mardi 29 mars 2022 à 09:30:00 par Marine Le Pivain

Du RTS à la manette : les tutos

(et puis c'est pas comme si c'était un fps...)

Pour la sortie sur console le 7 juin, Spellforce 3 Reforced offre aux aficionados de la manette, des tutos (quelle chance) pour avoir un semblant de chance contre les joueurs PC aux inputs frénétiques j'imagine...Spellforce 3 pour rappel c'est un mélange de rpg et jeu de stratégie en temps réel. Vous choisissez un groupe de héros (avec leurs caractéristiques et leurs compétences) que vous customisez au fil du temps et faites évoluer en fonction de vos besoins et missions. Cela va sans dire que vous aller les faire se battre aussi et donc il y a pas mal de gestion à faire autant dans vos compétences que dans votre armée.Vous pouvez trouver ce jeu sur PC mais, et c'est ce qui nous interesse, sur console aussi au prix de 39,99 €.(Ici on verra le trailer pour la version Playstation, parceque je boude la Xbox, j'en ai jamais eu)Cela dit, n'importe qui dirait que c'est bien plus pratique sur PC car "y'a plus de boutons" ou "un RTS ça va vite et faut pas trainer" alors on leur dira que le studio a sciemment trouvé des solutions et des raccourcis adaptés pour les manettes et que tout est expliqué dans les vidéos associées aux consoles Xbox et Playstation et c'est très gentil de leur part. C'est vrai quoi, y'a peu de jeu qui font d'eux-même une réassociation complète des boutons d'une version PC à une version consoleDominer le champ de bataille avec une manette n'a jamais été aussi simple