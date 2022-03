La brasserie de Marine

Publié le Lundi 28 mars 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Ici on brasse

Salut, on m'a dit que je pouvais brasser dans ces espaces alors c'est cool, je brasse à foison et j'ai un peu de temps pour faire des dessins alors c'est parti : Lundi Kirby. Je ne serai pas objective étant moi-même un putain d'enfant : on peut devenir un plot de chantier, c'est un rêve d'étudiant qui se réalise (quel ''plot''-twist ahah ...ah)Mais j'avoue que celui de pouvoir tabasser des gens avec des cannettes en devenant un distributeur me termine aussi.''Kirby and the Forgotten Land'',(''Kirby et la Terre Perdue'' chez nos amis mangeurs de poutine) ou ''Kirby et le Monde Oublié'' chez nous. La démo est sortie sur Switch (oui le jeu complet aussi). J'ai fait que la démo alors je ne pourrai me baser que sur ça (et les ost qui sont déjà complètes sur youtube) et en vrai, j'ai fait aucun Kirby en entier. Juste des démos (Star Allies et celle de Forgotten Land).Et ouais : on s'accorde à dire que c'est mignon, que c'est simple et pour les enfants et le titre ne déroge pas à la règle cette fois encore MAIS mais malgrè le paquet de mignonerie, la boule rose a des thèmes un poil plus sérieux dans le fond sous couvert de paillettes et d'amitié, parceque parfois l'amitié s'appelle Marx... (Non pas Karl l'autre...).Je pourrai brasser pendant des heures sur les musiques, les thèmes et leitmotiv dans les soundtracks (parceque merde Nintento fait pas les choses à moitié avec son dieu rose dévoreur de monde) ou les boss de fin de certains jeux qui sont juste du nightmare fuel en puissance au-delà d'avoir des phases de gameplay interressantes.D'ailleurs en prennant en compte le système d'upgrade du jeu, la difficulté passe de simple à très facile, mais pour faire un 100% c'est abordable et ça rajoute un peu de challenge de compléter en fonction des objectifs de chaque niveau (sinon on comptera sur les joueurs pour s'inventer des règles en plus pour les speedrun).Mais du coup a ceux qui veulent un Kirby plus mature bah, y'a toujours les blagues et les choses dites et refaites (je n'échappe pas à cette règle la preuve en image).Bon, au fond on le sait tous : on ne devrait pas mettre n'importe quoi entre les mains des enfants mais Kirby en vrai : ça passe.Allez, à plus tard pour un prochain brassage.