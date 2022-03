Space Punks : la béta ouverte très bientôt !

Publié le Mardi 29 mars 2022 à 10:00:00 par Marine Le Pivain

et c'est moins cher que gratuit

En voilà un autre de développeur polonais qui n'a pas froid aux yeux.Space Punks donc est un jeu de rôle d'action basé dans un univers de science-fiction où l'on incarne basiquement des fripouilles appâtées par des contrats plutôt lucratif. Qui dit pognon dit aussi gloire etc mais bon, ce serati trop facile si c'était sans danger.Donc à partir du 20 Avril 2022, vous allez pouvoir vous armer de votre joli pistolet à eau positronique de l'espace pour aller défourailler de la créature ou des trucs dont la tête vous revients tout simplement pas.On notera que la mise à jour pour cette béta ouverte va apporter pas mal de modifications et de nouveautés pour le plus grand plaisir des joueurs de la première heure et ceux qui rejoindront le vaisseau à partir du 20 Avril.(et j'ai réussi à écrire ça sans faire aucun réflexion sur le genre du ''punk'' et le fait que les gens se gourrent constamment sur ce que veux dire ce gen-)