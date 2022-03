Cathedral, une sortie console bien attendue

Publié le Mardi 29 mars 2022 à 11:45:00 par Marine Le Pivain









Du coup comme on peut s'y attendre d'un metroidvania, vous allez en bouffer des allers-retours dans cet univers 2D, mais si vous aimez le retro gaming, l'ambiance ne devrait pas déranger, la cohérence graphique et musicale étant bien au rendez-vous et l'univers riche en détail et particuliérement chiadé.Si d'ailleurs ça vous évoque Shovel Knight, sachez que même le bot de Youtube s'y trompe et range le trailer de ce jeu sous la houlette de notre cher chevalier de la sainte pelle. Mais on rendra grace à Cathedral qui attire les amoureux du chiptune et du pixel art dynamique et efficace.Cathedral sera donc disponible sur PS4 le 12 Avril 2022 pour la modique somme de 13,99 € chez nous, et pourra faire se rejoindre les enthousiates de la console et du PC.