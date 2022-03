La brasserie de Marine

Publié le Mardi 29 mars 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Retro cru

J'ai assez raconté de la merde pour aujourd'hui, j'ai la tête en chou-fleur et tout le monde sait que, entre alcool et médocs, bah il faut choisir... Donc go s'ouvrir une Kwak.

Salut bonsoir, de retour dans la brasserie la plus totale.Je voulais revenir sur les news d'aujourd'hui ; on a fait pas mal de jeux en pixel art dont un jeu retro.Enfin ''style'' retro (comme Cathedral).. Et au final il ne faut pas confondre style et intention, en fait c'est plus clair dans ma tête.J'ai peur qu'on confonde quelque chose à but retro, avec gameplay minimal mais fonctionel, graphismes adaptés, musiques travaillées, et quelque chose simplement en pixel art et finalement y'a pas mal de gens autour de moi quand je leur parle de Celeste ou Blasphemous qui me disent "Ah ouais le jeu retro en pixel ?" et je suis confuse.La faute à personne, hein, mais ça me trigger un peu, surtout quand y'a Nintendo qui ressort des packs et des packs d'anciens jeux de leur liste interminable de potentiels remakes à jamais oubliés. Sous entendu : vous en avez des exemples de jeux retro, alors dites pas n'importe quoi !Ah ouais aussi, je n'ai jamais fini de montrer mon affection pour One Piece, mais qu'on soit clair, je le trouve bon dans son genre, pas au dessus d'un autre, j'en ai marre qu'on vienne me demander "entre tel et tel truc, c'est lequel qu'est le mieux ?"...et bien "ça dépend".