(TEST) Diplomacy is NOT an Option (PC)

Publié le Mardi 29 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La paix, c’est pour les nuls !

Dans la longue lignée de recherche de stagiaires pour cet été, je vous présente Sara. Sans H. Parce que ses origines sont italienne. D'où son nom, d'ailleurs...Pour la tester, nous lui avons donné le jeu Diplomacy is not an option. Histoire de la mettre dans le bain, et parce que vu son caractère bien trempé, on s'est dit que le titre du jeu lui convenait parfaitement.Bref, elle a testé le jeu, a écrit le test et... a validé son ticket d'entrée parmi nous. Vous devriez donc la retrouver, si tout se passe comme prévu, dès le mois de juillet dans nos colonnes.