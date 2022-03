Blood of Heroes : la beta fermé sur console

Publié le Mercredi 30 mars 2022 à 10:00:00 par Marine Le Pivain

Plus on est de barbare, plus on cris

Blood of Heroes est actuellement en beta ouverte sur PC gratuitement mais l'ouverture sur les console de Sony font bien plaisir, rameutant encore plus de joueur dans ce jeu de combat d'arène en JcJ. ET ouais, un JcJ c'est mieux quand on est plein.

On même le droit à un beau trailer de bagarre pour l'occasion







A l'image de For Honor on va joyeusement se bagarrer avec nos viking bourrin, cracher du sang et gagner grâce à notre potentiel de personnage unique. On planifie et on punie les erreur adverse (faite gaffe quad même à ne pas vous faire ratio)

Cette beta est disponible par inscription mais faites vite les places sont limitées !





C'est pour le 1er et le 2 avril seulement sur PS4 et PS5 et non, c'est pas une blague