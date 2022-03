Winter Ember s'annonce pour le 19 avril

Publié le Mercredi 30 mars 2022 à 10:00:00 par La rédaction

Arthur et les minimaux

Jeu d'action-infiltration développé par Sky Machine Studios et édité par Blowfish Studios, Winter Embersur sort le 19 avril prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Créé par Kevin Grevioux, à qui l'on doit la série Underworld mais aussi des réalisations chez Marvel et DC Comics, l'univers de Winter Ember vous plonge dans la ville d'Anargal, une cité prospère gérée par une élite aristocratique, à une ère similaire à l'Ere Victorienne. Alors que les habitants sont opprimés, la ville va devoir son salut à un nobles, Arthur Artorias, laissé pour mort par ses pairs, et qui va chercher à se venger.Une nouvelle vidéo a été dévoilée.