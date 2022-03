- Insomnis : la version physique datée

Publié le Mercredi 30 mars 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

On ne voit toujours pas le rapport avec le jeu de carte

A l'occasion de la Enhanced Edition sur PS5, Insomnis nous offre une édition physique qui sortira le 31 mai 2022.

Le jeu vous emmène dans le manoir Castevet, dont vous venez d'hériter. Vous incarnez Joe Castevet et allez découvrir, malheureusement, les lieux. On dit ''malheureusement'' puisqu'une malédiction pèse sur les lieux. Vous allez tenter d'en découvrir les raisons, la source et faire en sorte qu'elle cesse. Plusieurs fins sont prévues, selon vos choix.

On aura bien le droit à un joli steelbook, un artbook mais aussi un jeu de carte (un 'memory' pour être plus précis)

S'il vous manquait un jeu pour un anniversaire creepy et faire pleurer des enfants, vous savez quoi prendre… (et puis jouer à Insomnis pendant que des gosses pleurent c'est poétique quelque part).