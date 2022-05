- Outward: Definitive Edition, l'aventure ultime sur console et PC

Publié le Lundi 9 mai 2022 à 09:45:00 par Marine Le Pivain

Plus, toujours plus !

L'attente est longue mais presque finie. Nous pourrons retrouver la Definitive Edition de Outward le 17 mai 2022 sur PS5, Xbox Series et PC.

RPG monde ouvert en solo ou multi, arpenter l'univers d'Aurai dans son jeu de base et ses 2 DLC présent dans la Definitive Edition.

Vous êtes aventurier et chevronnés et vous devrez faire face à de nouveaux challenges via l'ajout de nouveau donjon, contenue et amélioration grâce à cette mise à jour. À noter que ceux qui possèdent déjà le jeu de base et le DLC Les frères de feu obtiendront gratuitement la Définitive Edition.