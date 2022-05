- ''Hold My Hand'' le clip de Lady Gaga pour Top Gun

Publié le Lundi 9 mai 2022 à 09:30:00 par Marine Le Pivain

Tiens sa main, oui, mais oublie pas de tenir le micro aussi

Démarrage en trombe pour le dernier clip de Lady Gaga pour les singles musicaux.

Titre écrit pour l'occasion du long métrage Top Gun: Maverick, "Hold My Hand" signe le retour de Lady Gaga à l'écriture et à la production de musique originale pour le cinéma.

Présente dans es décors du nouveau film ainsi que dans des scènes du Top Gun Original de 86, le clip a été réalisé par LE réal de Top Gun: Maverick, j'ai nommé Joe Kosinski.

Un clip bien tourné et des gens compétents aux bons endroits ça ne peut qu'être optimal, non ?

On vous laisse avec la musique alors (et le trailer du film, parce que c'est sympa Top Gun quand même. Et puis y'a Tom Cruise)

On rappelle un peu le film d'ailleurs : Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant 30 ans. Encore maintenant il refuse les promotions, ne voulant pas renoncer au vol, et s'en tient à la formation des jeunes diplômés de Top Gun.

Embarqué dans une mission spéciale, il rencontrera le fils de son ami défunt et face à un avenir incertain, devra prendre sur lui pour affronter ses cauchemars et ses fantômes.