La brasserie de Marine

Publié le Vendredi 6 mai 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Les Bullies devraient faire un aller simple pour la Lune

Salut salut

On repart tranquillement, fin de semaine, soleil et tout, après j'aime pas le soleil et les terrasses, très peu pour moi. Ouais Je pense que j'aurais pu être un zombie dans Dying Light. Ou un vampire… bref une créature de la nuit.

On a parlé de harcèlement dans le milieu du JV aussi dans la conv de la rédac, et je me suis dit que si au moins mes initiales pouvaient faire peur (MLP on rappelle), ça pouvait aussi bien être les initiales d'un dessin animé avec des n'animaux touchoupi. Mais du coup la vidéo valait le coup d'oeil.

C'est vrai quand on a un pseudo féminin (on invente rien hein) bah bizarrement ça a tendance à attirer les mauvaises personnes. Alors la toxicité dans un jeu c'est une chose (je sais de quoi je parle) mais la stigmatisation (quelque soit le type de stigmatisation ou de bullying) ne devrais pas avoir sa place dans ce genre de moment.

Oui, on a tous ragé quand un mate faisait de la merde, en lui faisant remarquer en vocal ou dans le chat /all MAIS le monde est rempli de cons et de moment génant ou on se rend compte qu'on a glissé un peu, beaucoup... Soyons mature 2 min les enfants et essayons de reset mental... -mais cette conseillère pôle emploi de mes deux cou-

HUM hum..



Mais sinon dans les réjouissances futures, on va parler un peu cinéma.

Ok, deux mots pour décrire le prochain film qu'il me tarde d'aller voir : "infini" et "au-delà".

Oui parce que les trailers de "Lightyear" font quand même bien envie, je vais pas vous mentir, et puis Toy Story a quand même bercé pas mal mon enfance et ça explique pas mal de choses dans ce que je fais aujourd'hui je pense. Du coup, le focus sur Buzz L'Éclair, ça c'est un spin off qu'on n'attendait pas mais dont on avait besoin je pense au fond de nous, on le souhaitait un peu quand même.

Pixar being Pixar, le trailer est léché, il est beau on dirait un bonbon, et ouais… l'espace c'est quand même sacrément cool.