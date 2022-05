(Test) Taito Milestones (Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 6 mai 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

C'est pas forcément dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe

Fan de jeux rétro, j'avoue me jeter sur un peu tout ce qui concerne les vieilles consoles, les bornes d'arcade, et j'en passe. Autant vous dire que même si Taito ne fait pas spécialement partie des éditeurs qui remportent ma totale adhésion, Space Invaders mis à part, je me suis réservé le test de Taito Milestones, compilation qui regroupe une dizaine de jeux des années 80.Malheureusement, tout n'était pas réussi ou abouti dans les années 80...La preuve...