- Buzz l'éclair s'offre une nouvelle bande-annonce

Tire mon doigt...

Buzz l'éclair est toujours annoncé pour le 22 juin 2022 prochain. Le nouveau Pixar est signé Angus McLane (co-réalisateur du Monde de Dory),Buzz l'éclair sort le 22 juin 2022 et est signé Angus McLane (co-réalisateur du Monde de Dory), avec les voix de Chris Evans (Buzz l’Éclair), Uzo Aduba (Alisha Hawthorne), Peter Sohn (Sox, le chat robot domestique de Buzz), Keke Palmer (Izzy Hawthorne), Taika Waititi (Mo Morrison) et Dale Soules (Darby Steel) et les participations de James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Isiah Whitlock Jr., Efren Ramirez et Keira Hairston.Le célèbre personnage/jouet de Toy Story s'offre un long-métrage qui risque de vous surprendre, puisqu'il s'agira de raconter "la véritable histoire du ranger de l'espace qui a inspiré le jouet"...Putain, ça a l'air génial.