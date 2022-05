- F1 2022 : découvrez le circuit de Miami avec Charles Leclerc

Publié le Vendredi 6 mai 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

On ira à Disneyland après, dis, Charles ?

On vous l'annonçait il y a quelques jours, F1 2022 a fait de Charles Leclerc son ambassadeur pour cette nouvelle saison. Le pilote de Ferrari figurera sur la jaquette aux côtés de Lando Norris de McLaren et George Russel de Mercedes.L'annonce était accompagnée de la présentation du circuit de Miami.EA et Codemasters ont remis le couvert, toujours avec Charles Leclerc, toujours à Miami. Petite différence, c'est le pilote qui nous dévoile tout le circuit, au volant de sa voiture.Je le prends quand il veut, ce tocard. Je suis un excellent conducteur. Papa me laisse conduire doucement dans l'allée.