Best Month Ever! : vous allez pleurer

Publié le Vendredi 6 mai 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

A la fin, elle meurt

Best Month Ever! est un jeu d'aventure de type Point & Click. Il vient de sortir sur PC, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Et il ne va pas vous laisser indifférent.Le jeu raconte l'histoire de Louise, une mère célibataire, dans les USA des années 60. Courageuse, Louise enchaîne les petits boulots pour tenter de subvenir aux besoins de son fils unique. Quand elle apprend qu'elle est atteinte d'une maladie incurable, elle décide de passer un mois entier avec son enfant.Chaque décision, chaque réaction, impactera la vie future de votre enfant.Nul doute qu'on va tous chialer comme des madeleines.