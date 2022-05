Off the Grid annoncé par Gunzilla Games

Publié le Vendredi 6 mai 2022 à 09:30:00 par Marine Le Pivain

Voilà ce qui se passe si on rentre pas dans les petites cases…

Off the Grid sera le prochain jeu de tir, triple A, Battle Royale, à la 3ème personne pour PS5, Xbox Series et PC et est attendu courant 2023.

Futur dystopique dans un style cyberpunk, le jeu ne veut pas juste mettre une ambiance mais aussi axer une partie de lui-même sur la narration et sa progression à mesure qu'on avancera.

Assez ambitieux comme projet, OTG nous promet de pouvoir se jouer en PvP, comme un battle royale classique, mais aussi avoir des interactions durables sur le gameplay de chacun par nos décisions tout en nous bâtant également contre l'environnement. Oui vous m'avez bien entendu, il y a du PvE.