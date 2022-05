Blacktail, un éditeur pour ce petit jeu mystérieux

Publié le Jeudi 5 mai 2022 à 11:15:00 par Marine Le Pivain

Faut dire que ça semble '''Focus''' les jeux narratifs

Dans Blacktail vous contrôlez Yaga qui sera influencé par vos choix, devenir guérisseuse ou chasseuse, sœur bienveillante ou vengeresse, dans tous les cas vous voyagerez au cœur d'une forêt étrange et enchanteresse, surnaturelle pour vivre et être témoin d'une expérience inquiétante mais aussi merveilleuse.







Vous pourrez retrouvez la page Steam de Blacktail ainsi que d'autres information sur le jeu sur le site de THE PARASIGHT et sur la plateforme de jeu Steam. Le jeu est d'ailleur prévu sur console également.

THE PARASIGHT, studio du petit jeu Blacktail, trouve un éditeur du nom de Focus Entertainement pour son jeu. Rien que ça. Cela-dit c'est une bonne nouvelle pour le jeu qui se veut être narratif, un conte triste ou une fable tragique.