- Obi-Wan Kenobi : la série Disney Plus s'offre un trailer

Publié le Jeudi 5 mai 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Et à la fin, il meurt

Lors du Star Wars Day, Disney a dévoilé une nouvelle bande-annonce de la série Obi-Wan Kenobi. qui sortira le 27 mai sur Disney +. Ou du moins, dont le premier épisode sortira le 27 mai.Ewan McGregor y reprend son rôle. Mais aussi Hayden Christensen, pour celui de Dark Vador. Même si on sait qu'ils meurent tous les deux à la fin.Allez, on vous colle l'affiche et la bande-annonce.