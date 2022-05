- Disgaea 6 Complete : un peu de gameplay dans le nouveau trailer

Publié le Jeudi 5 mai 2022 à 10:15:00 par Marine Le Pivain

Y'a des jeux de mots dans la synopsie, alors c'est bien.

On attend toujours la sortie mais on a un peu de gameplay à se mettre sous la dent.

On voit aussi que Disgaea 6 Complete arrivera en édition collector qui inclut un extrait de la bande son sur cd, le jeu en physique sur PS5 et un mini manga

Disgaea 6: Complete raconte l'histoire d'un zombie prénommé Zed, branleur et prétentieux appartenant à la plus basse classe des morts-vivants. Alors que le boss des morts-vivants, le puissant Death-tructor, menace leur mode de vie, Zed va se dresser contre lui, et utiliser sa capacité de réincarnation pour le renverser.

Notez cependant que si on préshot la sortie avec des trailers on a toujours la date officielle : le 28 juin 2022 sur PS4 et PS5, alors notez ça quelque part !